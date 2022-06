4 op een rij! Charles Leclerc kaapt ook in Bakoe polepositie weg

Dat er op het stratencircuit van Bakoe geen marge is voor foutjes, demonstreerde Lance Stroll (Aston Martin) nog eens in Q1. De Canadees reed zijn rechtervoorkant in de prak, niet veel later stond ook ploegmaat Sebastian Vettel met zijn neus tegen de muur.

De concurrentie was gewaarschuwd, maar titelrivalen Ferrari en Red Bull gingen daarom niet voorzichtiger te werk. Verstappen en Perez schaafden met de zijkant van hun banden tegen de muur, in de zoektocht naar een duizendste van een seconde.

Q2 en Q3 werd een kat-en-muisspelletje, waarbij Carlos Sainz zowaar de beste tijd neerzette. Maar ploegmaat Leclerc kon nog teren op wat frustraties van de voorbije races. Na 3 poleposities op een rij zonder overwinning wil de Monegask nog eens zijn gram halen in Bakoe.

Leclerc perste een indrukwekkende rondetijd uit zijn Ferrari en gaf de Red Bulls het nakijken. Hij krijgt morgen niet Max Verstappen naast zich op de eerste startrij, maar wel Sergio Perez. De Mexicaan voedt nog wat meer de vermoedens dat hij nog een belangrijke rol kan spelen in de WK-strijd.

WK-leider Verstappen moet vrede nemen met de tweede startrij, naast Carlos Sainz. George Russell (5e) was nog maar eens sneller dan zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton (7e).