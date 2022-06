Kan Ferrari terugveren? "We herstellen liever snelle, onbetrouwbare wagen dan omgekeerd"

Dat ook Sergio Perez nu voorbij Leclerc is gegaan, kwam extra hard aan. "Dat wil veel zeggen. Het is een enorme ontgoocheling. Ik hoop dat we terug kunnen komen."

"We moeten snel gaan bekijken wat het probleem is en ervoor zorgen dat het niet nog eens gebeurt. Ik heb er even geen woorden voor. Het is heel, heel teleurstellend."

"Ik ben meer dan gefrustreerd", stamelde Leclerc in Bakoe. In de 20e ronde had zijn motor er de brui aan gegeven. "Dit doet pijn."

Maar vooral voor titelkandidaat Charles Leclerc kwam zijn tweede DNF in drie races hard aan. De Monegask stond na zijn zege in Australië nog 46 punten voor op Max Verstappen, ondertussen heeft hij een achterstand van 34 punten.

Ook de ingenieurs in Maranello hadden al na de GP van Spanje - de eerste uitvalbeurt van Leclerc - door dat er nog moest worden gesleuteld aan de bolide.

En moest de boodschap nog niet zijn doorgekomen, zetten de uitvalbeurten van Zhou (Alfa Romeo) en Magnussen (Haas) - allebei met een Ferrari-krachtbron onder de motorkap - het probleem nog eens extra in de verf in Bakoe.

"De betrouwbaarheid is altijd een belangrijke en doorslaggevende factor. Het wordt duidelijk dat het nog niet in orde is en dat we nog wat werk moeten verrichten", gaf ook teambaas Mattia Binotto toe.

"We moeten eerst begrijpen en analyseren wat er is gebeurd. Het is een zorg. Het is een nog grotere zorg, omdat ik het antwoord niet ken en ik zou graag willen weten wat het probleem is. Maar ik herstel liever een snelle, onbetrouwbare wagen dan omgekeerd."

Met zondag al de volgende race op het programma is er weinig tijd om oplossingen te zoeken. Maar Binotto gelooft niet dat Ferrari in Montréal al verplicht is om te winnen. "Ik denk niet dat het een must is om te winnen. We bekijken het race per race."