Yves Lampaert sprak nog niet met Patrick Lefevere: "Hoop dat ploeg niet vergeet wat ik al gedaan heb"

Yves Lampaert (Quick Step-Alpha Vinyl) is afgelopen weekend aan het tweede deel van zijn seizoen begonnen na een tegenvallend voorjaar. Na een doeltreffende stage in de Sierra Nevada hoopt hij vanaf nu een en ander te kunnen rechtzetten.

“Het was een goede stage”, zegt Yves Lampaert. “Het was heel warm rond Granada. Tegen 15.00 uur kon het daar 38 à 40 graden zijn", vertelt hij verder. "We hebben veel gezweet, veel getraind en goed gegeten.” “Ik probeer het voorjaar zo snel mogelijk te vergeten en vooruit te kijken” vervolgt Lampaert. “Want het is ook mentaal wel blijven hangen."

De ontgoocheling van het voorjaar hakte er in

“Ik werd vrij vroeg in het seizoen ziek”, zegt de Quick Step-Alpha Vinyl-renner. “De mensen verwachten bij je terugkeer dat je meteen 100 procent bent, maar dat kan niet.” “Je wilt wel, maar het gaat niet. Daar had ik het heel moeilijk mee”, vervolgt hij. “Ik heb ontgoocheld. Niet alleen voor mezelf, maar vooral voor de ploeg.” Die val in Parijs-Roubaix blijft veel mensen natuurlijk bij. “Dat was jammer, want daar had ik mijn seizoen nog kunnen rechttrekken”, zegt Lampaert. “Het zag er heel spectaculair uit, maar gelukkig hield ik er fysiek geen problemen aan over.” Van de supporter die de val veroorzaakte, heeft Lampaert ook achteraf niets meer gehoord. “Dat begrijp ik wel”, zegt Lampaert. “Ik neem die mens niets kwalijk, maar laat het vooral ook een signaal zijn naar de supporters dat ze beter moeten opletten.”

Als judoka weet Yves Lampaert zijn val te breken.

“Ik wil de komende weken tonen dat ik mijn plaats waard ben”

Lampaert reed afgelopen weekend al mee in Dwars door het Hageland en de Elfstedenronde in Brugge. Morgen start hij in de Baloise Belgium Tour. “Ik wil in de komende wedstrijden wel wat rechtzetten, ook tegenover de ploeg”, zegt hij. “Ik hoop in de komende koersen zeker finales te rijden. Hopelijk bewijs ik daarmee dat ik een plaats in de Tour de France waard ben.”

“Het BK in Ingelmunster blijft mij voor altijd bij”

Volgende week donderdag verdedigt Lampaert zijn Belgische titel tijdrijden in Gavere. “Emotioneel was die wedstrijd vorig jaar in Ingelmunster voor mij één van de mooiste”, herinnert hij zich. “Ik ging echt door de muur, vooruitgedreven door de supporters. Dat blijft mij voor altijd bij.” Dit jaar wordt helemaal anders in Gavere. “Dat is Victor Campenaerts-land”, lacht

Lampaert. “Ik heb gezien dat hij al superveel getraind heeft met de tijdritfiets. Hij heeft de focus weer een beetje verlegd naar het tijdrijden.” Wout van Aert doet niet mee in Gavere. “Maar wij hebben met Remco Evenepoel natuurlijk wel een serieuze kandidaat”, vervolgt Lampaert. “Ik hoop natuurlijk ook voor mezelf, maar ik hoop vooral dat de trui in de ploeg kan blijven.”

WK liefst in een combinatie weg- en tijdrit

Yves Lampaert kijkt ook nog verder vooruit naar het WK in Australië. “Ik hoop daar bij te zijn, maar ik hoop dan wel dat ik de weg- en tijdrit kan combineren. Anders is het wel veel investering, enkel voor een tijdrit.” “Want ik ken ook mijn capaciteiten”, vervolgt Lampaert. “Ik weet dat een top tien in de tijdrit moet kunnen op het WK, maar een podium is sowieso moeilijk." Wout van Aert liet al weten dat hij twijfelt over de tijdrit op het WK. “Dat vergoot dan misschien wel mijn kansen", zegt Lampaert.

Lampaert over zijn aflopend contract: “Ik hoop te tonen dat ik mijn plekje waard ben”

Het contract van Lampaert bij Quick Step-Alpha Vinyl loopt dit jaar af. “Het is nog vroeg in het seizoen, ik heb nog niet met Patrick Lefevere gesproken”, zegt hij daarover. “Er hebben wel al andere teams mij gecontacteerd, maar ik wacht nog af.” “Ik hoop mij te kunnen bewijzen", zegt Lampaert, "dat ik mijn plekje in het team waard ben”, vertelt hij verder. “Tegenover elk contract staat natuurlijk een prijs. Ik hoop dat ik naar waarde geschat word door de ploeg en dat ze niet vergeten wat ik al allemaal heb gedaan.”

Lampaert investeert in padelterreinen