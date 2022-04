Een geluk bij een ongeluk: Yves Lampaert vermijdt sleutelbeenbreuk dankzij judoverleden

Het was schrikken in de finale van Parijs-Roubaix. In volle finale kletste Yves Lampaert tegen de genadeloze kasseien na een botsing met een onvoorzichtige toeschouwer.

"Ik ben een beetje stijf", vertelt Lampaert 3 dagen later in Extra Time Koers. "Mijn heup doet flink pijn, maar verder is het beperkt gebleven tot wat builen en blutsen."





Geluk? Niet alleen dat. Als voormalig judoka weet Lampaert hoe je een val moet breken.



"Je valt heel snel en ik heb er op dat moment niet bij stilgestaan, maar ik geloof wel dat het automatisme uit het judo nog in me zit."



"Ik trek mijn hand weg en maak een rolbeweging. Onbewust heb ik de techniek uit het judo toegepast. Anders had ik misschien mijn sleutelbeen gebroken", gelooft Lampaert.