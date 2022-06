Van Riel over "absurde" prestatie Blummenfelt: "Vooral 180 km fietsen met 53 km/u is fenomenaal"

3,8 km zwemmen in 48'21", 180 km fietsen in 3u24'22" en een marathon lopen in 2u30'50". Goed voor een eindtijd van 6u44'25".



Dat zijn de waanzinnige cijfers van Kristian Blummenfelt gisteren tijdens een speciaal georganiseerde Ironman met hazen op de Lausitzring in Duitsland.

"Het bewijst nogmaals hoe Blummenfelt onze sport naar een ander niveau aan het tillen is", reageert onze landgenoot Marten Van Riel.

"Blummenfelt heeft 180 kilometer gefietst met een gemiddelde van net geen 53 km/u. Hij had tijdens het fietsen weliswaar hazen die je anders nooit hebt in een Ironman. Maar dan nog blijft dat gemiddelde fenomenaal."