Kenneth Vandendriessche na eerste Ironman-zege: "Puzzelstukjes vielen in elkaar"

"Ik wist dus wel dat de conditie goed zat", aldus de winnaar in Lanzarote. "Het was tijd om het eens te tonen op een Ironman. De puzzelstukjes vielen eindelijk in elkaar, dat is fantastisch."

De 30-jarige Vandendriessche maakte pas in 2016 de overstap naar triatlon. Lange tijd had hij zich alleen toegelegd op duatlon: in april werd hij nog Europees kampioen en op het WK pakte hij brons.

"Toen ik vanmorgen opstond, dacht ik dat het een droom was", vertelt Vandendriessche. "Maar toen ik uit mijn bed kwam, wist ik wel dat ik een Ironman had gedaan. Het is fantastisch."

Het was een ultieme droom om me te kwalificeren voor Hawaï en die wordt nu werkelijkheid.

"Ik had bij het zwemmen meteen het goede gevoel en kon wat energie sparen in een goed groepje. Op de fiets vormde ik dan een goed trio met Bart Aernouts en Michael Weiss. Zo konden we stelselmatig opschuiven."

Vandendriessche kwam als derde in de wisselzone en maakte vervolgens met een straffe marathon het verschil. "Vorig jaar had ik 2 uur en 45 minuten gelopen op Lanzarote, mét rugproblemen. Ik wist dus dat er wel iets mogelijk was."

De Deen Matthias Petersen, die als eerste uit het water was gekomen en ook als eerste van zijn fiets was gestapt, was opgejaagd wild. "Ik heb wat risico genomen om hem onder druk te zetten. Ik ben sneller gestart dan gepland, maar had hem na 33 km te pakken."



Vandendriessche heeft met deze zege meteen ook startrecht in de Ironman van Hawaï in oktober. "Het was een ultieme droom om me te kwalificeren en die wordt nu werkelijkheid", zegt hij.

"Ik wil vooral in optimale conditie aan de start komen en dan zien we wel wat mogelijk is. Als ex-duatleet is mijn zwemmen wat minder, dus daar moet ik nog wat aan werken. Ik denk dat top 15 het hoogst haalbare wordt, maar het is nog lang tot oktober."