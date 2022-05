Jürgen Klopp bevestigt dat Origi Liverpool verlaat: "Hij is hier een legende"

Origi was de witte merel van bondscoach Marc Wilmots op de Wereldbeker van 2014, waar de toenmalige spits van Rijsel de beslissende goal maakte in de groepsmatch tegen Rusland (1-0). Liverpool legde de jeugdspeler van Genk een maand na het WK voor 5 jaar vast.



Hij bleef nog een jaartje bij Rijsel en in 2017-2018 speelde hij ook op huurbasis bij Wolfsburg. Voor de rest vertoefde Origi al die jaren op Anfield Road. In die 7 seizoenen speelde hij veel in de seizoenen 2015-2016 (10 goals), 2016-2017 (11 goals) en 2019-2020 (6 goals).



De laatste jaren was de eindecontractspeler niet meteen meer de eerste keuze voor Klopp, maar die gebruikte hem vaak wel als supersub of als geheim wapen. Zo maakte hij een paar heel belangrijke doelpunten voor de Reds. Hij was onder meer goed voor 2 goals tegen Barcelona voor een finaleticket voor de Champions League in 2018. En in de finale tegen Tottenham maakte hij de beslissende treffer (0-2).





Origi won met Liverpool ook de Premier League (2020), FA Cup (2022), UEFA Super Cup (2019) en FIFA Club World Cup (2019).