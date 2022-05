Jürgen Klopp hekelt "begrafenissfeer": "In mijn leven zijn er al ergere dingen gebeurd"

"Dat heeft misschien te maken met mijn leeftijd. Ik heb in mijn leven al min of meer alles meegemaakt", vertelde de 54-jarige Duitser.

"We zijn natuurlijk ontgoocheld, al zijn de spelers meer teleurgesteld dan ik."

"We staan nu op kop. Als jullie naar mijn favoriete situatie zouden polsen, dan zou ik zeggen dat deze stand mag blijven staan en dat City en wij alle resterende matchen verliezen."

Jürgen Klopp verraste aanvankelijk op zijn persbabbel na de 1-1 op Anfield. "Belangrijk, want we hebben 1 punt meer dan voor deze match. Zo is het."

"Dit is een belangrijk punt."

We praten over voetbal en zulke situaties gebeuren nu eenmaal. Eerlijk: in mijn leven zijn er ergere dingen gebeurd en ik ben hier nog.

Maar welke boodschap had Klopp dan meegegeven aan zijn groep? Ook bij die vraag fietste de T1 een beetje om de hete brij heen.

"We moeten stoppen met te doen alsof dit een begrafenis is. Dat heb ik niet gezegd tegen mijn groep, maar die sfeer hangt hier wel."

"Ik hoor dat de lente de komende dagen zal doorbreken in Engeland. Misschien kunnen we het goeie weer gebruiken om in de juiste stemming te komen", besloot Klopp.