U bent overtuigd: Manchester City wint de Premier League. Dit zijn de scenario's

City kan best winnen, Liverpool moet winnen

Leider Manchester City gaat de slotspeeldag in Engeland in met 1 punt bonus op Liverpool. Bij winst is het dus zeker van een nieuwe Premier League-titel, de 4e voor uitblinker en Rode Duivel Kevin De Bruyne.

Liverpool moet dus hopen dat de concurrent punten laat liggen. Als het dan zelf Wolverhampton klopt, mag het net als twee jaar geleden de titel vieren.