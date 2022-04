Nog vier jaar extra op Anfield: Jürgen Klopp verlengt contract bij Liverpool tot 2026

Gisteren leidde hij Liverpool nog naar een 2-0-zege tegen Villarreal in de Champions League, vandaag zette Klopp zijn handtekening onder een contract dat hem tot 2026 aan The Reds bindt.

"Er zijn zoveel woorden om te beschrijven hoe ik me voel over dit nieuws: opgetogen, nederig, gezegend, bevoorrect, opgewonden, ...", deelt Klopp mee in een bericht op de clubwebsite.

De Duitse coach heeft zijn liefde voor Liverpool nooit onder stoelen of banken gestoken: "Er is zoveel om van te houden op deze plek. Het gevoel dat we absoluut bij elkaar passen is wat me hier gebracht heeft."

"Er is nog steeds een frisheid over ons als club en dat geeft me energie. Zolang ik hier ben, zijn onze eigenaren ongelooflijk toegewijd voor deze club geweest en het is duidelijk dat dit ook in de toekomst zal gelden."