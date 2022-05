Giro zet proseccoflessen nu ontkurkt op podium: "Om nieuwe ongelukken te voorkomen"

Voor Girmay ging het in deze editie ook al een paar keer bijna mis, met Mathieu van der Poel en Koen Bouwman. Wat de Eritreeër van Intermarché-Wanty-Gobert overkwam mag niet nog eens gebeuren. Daarom greep de organisatie in.





Na de winst van Stefano Oldani gisteren stond de fles ontkurkt klaar. "We hebben wat problemen gehad bij het openen van de flessen, daarom hebben we beslist om ze geopend op het podium te zetten", zegt Stefano Allocchio van de organisatie, die daarmee het voorbeeld van de Formule 1 volgt.



"Zo willen we voorkomen dat er nog ongelukjes gebeuren. Ik denk niet dat dat voor de sponsor een probleem is, de fles komt nog altijd goed in beeld."



"Het is trouwens heel jammer wat er gebeurd is met Girmay, want ik denk dat hij nog mooie dingen had kunnen tonen in deze Giro."