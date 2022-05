Ploegleider Valerio Piva: "Waarom staat die fles prosecco niet gewoon open op het podium?"

Waar plaatst Piva deze zege? "Het is een bevrijding voor ons team. We waren na de eerste rit heel tevreden met de tweede plaats, maar zijn het elke dag blijven proberen. Ik heb al veel meegemaakt als ploegleider, maar deze overwinning is toch heel speciaal. Zeker ook met zo'n renner. Girmay is altijd tevreden, het was top!"

"De Tour? Gaan programma niet aanpassen"

Girmay ging na zijn zege van de hemel naar de hel. Hij kreeg op het podium een kurk in zijn oog en moet daardoor de Giro verlaten. "Zijn opgave is heel jammer, want we gingen nu voor de puntentrui", beseft Piva. "We deden alle dagen mee voor de punten en ik denk dat hij zeker een kans had op de paarse trui en nog een ritzege."

"Maar zijn gezondheid primeert. Hij is nog jong en heeft een mooie toekomst. We moeten hem beschermen en het zal volgens mij niet heel lang duren voor we hem weer zien."

Moet Girmay nu naar de Tour? "Ik weet niet of we zijn programma gaan veranderen. We zitten binnenkort weer samen. Het lijkt me belangrijk om eerst te herstellen en dan het programma af te werken zoals voorzien, met onder meer wat eendagskoersen in België."

Het WK wordt ongetwijfeld het volgende grote doel van Girmay. "Hij heeft het potentieel om veel koersen te winnen. Het WK kan zeker, maar ook de koersen in Canada kan hij proberen te winnen."

"Maar eerst revalideren dus. Hij blijft nog een paar dagen in Jesi en zal dan naar zijn uitvalsbasis in San Marino gaan om daarna naar België te vertrekken."