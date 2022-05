Giro-baas na opgave Biniam Girmay: "Verliezen een van de protagonisten van de Giro"

Voor Girmay had het kurkincident na afloop van zijn zege gisteren veel gevolgen, voor Koen Bouwman en Mathieu van der Poel eerder in deze Giro niet.

De Eritreeër moest noodgedwongen opgeven en dat is ook voor Giro-organisator Mauro Vegni een streep door de rekening. "Ik vind het heel jammer wat er gebeurd is. Ik ben teleurgesteld, want we verliezen een van de grote protagonisten van deze Giro", beseft Vegni.

"In zijn etappes zagen we hem altijd voorin en ook gisteren heeft hij iets heel moois gepresteerd. Dat hij nu moet opgeven, is echt heel spijtig, in de eerste plaats voor hemzelf. Ik hoop dat hij snel kan terugkeren."

Het kurkincident met Van der Poel wil Vegni niet vergelijken met dat van Girmay. "Gisteren was echt een ongeluk. Maar beide incidenten hebben er wel toe geleid dat we gaan bekijken hoe we zulke zaken in de toekomst kunnen vermijden."