Anderlecht-rechtsback Amir Murillo 4 speeldagen geschorst na rode kaart tegen Union

Het Disciplinair Comité schorste Murillo drie dagen plus één dag met uitstel. De Panamese verdediger, die dit seizoen wisselvallig presteert bij Anderlecht, had ook nog een voorwaardelijke schorsingsdag openstaan, die hij kreeg na zijn rode kaart tegen OHL in november van 2021. Daardoor zal hij vier matchen effectief aan de kant staan. Hij moet ook een boete van 3500 euro betalen.

Bij Murillo gingen zondag tegen Union in de 87ste minuut even de lichten uit. De verdediger trapte na op Kaoru Mitoma en werd uitgesloten. Als Anderlecht niet in beroep gaat, mist Murillo de seizoensafsluiter tegen kampioen Club Brugge en de eerste drie duels van het volgende seizoen, indien hij in Brussel blijft.