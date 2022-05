Union verslaat Anderlecht voor de 4e keer dit seizoen en mag als vicekampioen de CL in

Anderlecht - Union in een notendop

Mitoma maakt razendsnel de 0-1

In Brugge barstte rond de aftrap het titelfeestje van Club los, maar dat liet Union niet aan zijn hart komen. Het spoelde de teleurstelling door met een vliegende start. Bij Anderlecht stonden ze nog te slapen toen Lazare een voorzet van Lapoussin slim liet lopen en zo kon Mitoma simpel van dichtbij scoren.

Dankzij de voorsprong kon Union zijn favoriete spelletje spelen: inzakken en loeren op de counter. Anderlecht kreeg de bal, maar slaagde er niet in om de organisatie van de kleine buur te ontwrichten. Moris schrok wel toen een vrije trap van Amuzu de buitenkant van de paal likte. Poginkjes van diezelfde Amuzu en Zirkzee konden de doelman helemaal niet verontrusten.

Tussendoor bleef Union zelf af en toe gevaarlijk. Delcroix moest Undav afblokken, Vanzeir mikte over en een afgeweken trap van Nielsen vloog in de armen van Van Crombrugge. Diep in de toegevoegde tijd van de eerste helft rolde de bal plots goed voor Arnstad, maar de Noor verslikte zich en liet de - liggen.