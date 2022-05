Referee Department over duw in de rug van De Ketelaere: "VAR-interventie en strafschop"

Al na drie minuten keek Charles De Ketelaere vol onbegrip naar scheidsrechter Nathan Verboomen. Net toen hij wilde koppen op een voorzet van Skov Olsen, werd hij tegen de grond geduwd door Lisandro Magallan in het strafschopgebied.

De scheidsrechter legde zijn oor te luister bij de VAR, maar de bal ging niet op de stip. Verboomen hoefde zijn beslissing dus niet te veranderen.

Coach Alfred Schreuder krabde zich eens in de haren. "Ik begrijp niet waarom dit geen penalty was en dit moeten ze me toch eens komen uitleggen. We hebben een VAR en iedereen ziet dat Charles duidelijk geduwd wordt bij de voorzet waardoor hij de bal niet goed raakt."

Het Referee Department volgt de redenering van de coach van Club Brugge. "Bij het willen koppen van de bal wordt hij door Anderlecht-speler Lisandro Magallan duidelijk met beide handen in de rug geduwd. De scheidsrechter laat verder spelen."

"Het Professional Refereeing Department verwacht een VAR-interventie en een strafschop voor Club Brugge en een gele kaart voor de Anderlecht-speler."