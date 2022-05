Bert Sterckx: "Blessure van Mats Rits zou belangrijke factor kunnen zijn in titelstrijd"

Net zoals de spelers van Union en Antwerp na de match naar elkaar keken - was een punt nu wel goed of niet? - werd er op de persbanken ook naar elkaar gekeken. 180 minuten 0-0, wat moeten we hier nu mee?

Twee wedstrijden zonder doelpunten, maar wel veel kansen. Zonder goed voetbal, want technisch en kwalitatief was het onder de maat, maar wel boordevol intensiteit.

Hier en daar was er een lichtpunt. Zo ontdekten we bij Anderlecht die jonge Delcroix door het wankele optreden van Magallan.

Zo ontdekten we ook Kristian Arnstad. Bij zijn debuut anderhalf jaar geleden verzoop de jonge Noor nog samen met Anderlecht in Brugge, dus het was psychologisch gezien allerminst een evidente keuze om hem net tegen diezelfde tegenstander een eerste basisplek te geven dit seizoen, maar het pakte goed uit.

Vincent Kompany zag ook dat zijn ploeg het een pak beter deed tegen Club Brugge dan de voorbije weken.