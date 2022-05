Gent-coach Hein Vanhaezebrouck krijgt extra wedstrijd schorsing voor kritiek op scheidsrechters

Vanhaezebrouck kreeg het in de play-offwedstrijd tegen Genk aan de stok met ref Nathan Verboomen en werd met een rode kaart naar de tribunes gestuurd. Na de wedstrijd uitte Vanhaezebrouck opnieuw fikse kritiek aan het adres van Verboomen en bij uitbreiding ook de Belgische scheidsrechters.

Vanhaezebrouck krijgt voor die uithaal nu nog een speeldag effectieve schorsing. Hij moet ook een boete van 1000 euro ophoesten. Vanhaezebrouck zal in de slotwedstrijd van de play-offs tegen Charleroi wel nog op de bank zitten, want de schorsing gaat pas maandag 23 mei in.

Ook voor een uithaal in krant Het Laatste Nieuws krijgt Vanhaezebrouck nog een voorwaardelijke schorsing. In een interview noemde hij Bertrand Layec, de technisch directeur van de Belgische arbitrage, een leugenaar, nadat Layec had gezegd dat de VAR dit seizoen slechts 16 fouten had gemaakt.

Voor die uithaal krijgt Vanhaezebrouck nog twee matchen voorwaardelijke schorsing en een effectieve boete van 2000 euro. Gent liet wel al weten dat het zich beraamt over een beroepsprocedure.