Olympisch kampioen Kristian Blummenfelt wint nu ook WK Ironman in St George

Kristian Blummenfelt legde de 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en de afsluitende marathon af in een tijd van 7 uur 48 minuten en 16 seconden en was daarmee ruim 4 minuten sneller dan de Canades Lionel Sanders en de Nieuw-Zeelander Braden Currie.

De Noor heeft zo zijn heerschappij in de sport nog extra in de verf gezet met zijn zege. Hij realiseerde een unieke triple. Blummenfelt is de eerste triatleet die in een jaar tijd de drie belangrijkste evenementen in de sport, alle afstanden bij elkaar genomen, kan winnen.

Blummenfelt werd vorig jaar in Tokio ook al olympisch kampioen in het triatlon en hij schreef de World Series op zijn naam. Vorig jaar had hij in Cozumel (Mexico) ook zijn debuut op de lange afstand gewonnen en nu is hij op die afstand ook voor het eerst wereldkampioen.

De Belgen kwamen er helaas niet aan te pas in St. George (Utah). Pieter Heemeryck was de eerste Belg in de uitslag, hij eindigde als 19e in 8 uur 34 minuten en 20 seconden.

Bij de vrouwen pakte de Zwitserse Daniele Ryf haar vijfde titel. Ze finishte in 8u34'59" voor de Britse Kat Matthews (8u43'49") en de Duitse Anne Haug (8u47'03"), de winnares van 2019. Geen enkele Belgische triatlete kon zich kwalificeren voor het WK. Het WK Ironman gaat traditioneel door op Hawaï begin oktober, maar werd vanwege de coronapandemie in 2021 uitgesteld en verplaatst naar Utah.