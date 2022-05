Geen Ironman in Hawaï, wel in St. George: "De Belgen maken hier meer kans"

De Ironman in Hawaï spreekt elk jaar tot de verbeelding, maar nadat de wedstrijd al twee jaar geannuleerd was wegens covidperikelen, namen de organisatoren dit jaar het zekere voor het onzekere. Door de hoge coronacijfers in Hawaï, beslisten ze om te verhuizen.

"Ik baal wel dat het niet in Hawaï is, maar uiteindelijk is de instelling dezelfde: we zijn hier gewoon om hard te gaan", zegt de Leuvense triatleet Lukas Bosmans.

St. George dus. En dat maakt toch wel wat verschil uit volgens Bosmans: "De wedstrijd zal even hard zijn, maar wel op een andere manier. De luchtvochtigheid is helemaal anders. Daar waar het in Hawaï enorm vochtig is, is het hier heel droog."

"Het fietsparcours kent ook wat meer hoogtemeters. Dat speelt in de kaart van onze toppers Bart Aernouts en Pieter Heemeryck", zegt Bosmans.