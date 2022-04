Hoe kon Luc Van Lierde als eerste Europeaan de Iron Man van Hawaï winnen? Wereldrecord belicht drie onderschatte factoren

Luc Van Lierde wint als eerste Europeaan de Iron Man van Hawaii

Deze week: Luc Van Lierde wint in 1996 als eerste Europeaan de Iron Man van Hawaii, de zwaarste triatlon ter wereld. Op 26 oktober 1996 start Luc Van Lierde in de Stille Oceaan voor Hawaii aan een opdracht zonder weerga: 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42 km lopen. Toch zal hij zich bij zijn eerste deelname aan de Iron Man van Hawaii meteen onsterfelijk maken, want Van Lierde wint meteen de zwaarste triatlon ter wereld. Als eerste Europeaan én in een nieuwe recordtijd. Deze aflevering toont dat er naast zwemmen, fietsen en lopen nog een vierde discipline bestaat in de triatlon en dat Van Lierde de Iron Man nooit had kunnen winnen zonder twee trossen halfrijpe bananen. Op Lanzarote komen we te weten dat je niet alleen keihard moet trainen op het fietsen en het lopen, maar ook op de wissel tussen die twee. Maarten beleeft een tropische inzinking in een warmtekamer in Gent, maar krijgt ook verkoeling als Van Lierde hem de Atlantische oceaan instuurt voor een mini-Iron Man van 400 meter. Met Luc Van Lierde, prof. Wim Derave, prof. Jan Bourgois en Raf Van Dyck (Ugent), sportpsychologe Zara Van De Ven, triatlete Sofie Goos en triatleet Emmanuel Lejeune, sportfysioloog Jan Olbrecht.

