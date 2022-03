Maarten Vangramberen legde zichzelf ook voor Wereldrecord III op de pijnbank: "Verloor 3 kg in 4 uur"

Zo staat in aflevering 1 België-Brazilië in de kwartfinale van de Wereldbeker voetbal van 2018 centraal. Deze legendarische match dient als kapstok om in het onzichtbare dataverkeer dat het moderne voetbal bepaalt te duiken. Ook het creatieve brein van voetballers wordt onderzocht. Zo leren we dat Simon Mignolet zelfs in het donker een strafschop kan redden.

"In deze derde reeks richten we ons vooral op historische prestaties van Belgische sporters. Dat gaat dan telkens om prestaties die in ons collectieve geheugen gegrift staan en die we op een wetenschappelijke manier hebben bekeken."

De 3e reeks heet wel nog altijd "Wereldrecord", maar die rode draad wordt vanaf dit jaar iets losser geïnterpreteerd. "In de vorige twee reeksen focusten we ons heel hard op tijden, gewichten en cijfers", zegt presentator Maarten Vangramberen.

In deze derde reeks richten we ons op historische Belgische sportprestaties die in ons geheugen gegrift staan.

"Zelf testen doen om het verschil met de echte toppers te tonen"

Net als in de vorige reeksen wordt Maarten Vangramberen zelf ook letterlijk op de proef gesteld. Zo zal hij aan den lijve ondervinden hoe het is om als gewone sterveling een topprestatie na te streven.

“Ik heb proefjes gedaan om aan te tonen hoe straf de toppers zijn. Want wat ik doe, is helemaal niet straf. Ik doe alleen maar iets om het verschil aan te tonen met de toppers die wel heel straffe dingen doen.”

“Zo hebben we ons in de aflevering over boksen met Delfine Persoon gewaagd aan weight cutting. Om in een bepaalde gewichtscategorie te mogen kampen, proberen boksers de dagen voordien op een nog al indrukwekkende manier gewicht te verliezen.”

“Wij hebben als experiment 3 kilogram verloren in 4 uur tijd. Ik ben van 75 naar 72 kg gegaan. En ik moet zeggen dat dat toch wel heel ingrijpend was. Maar het is geen dieet dat we de mensen aanraden. Dat zeggen we ook duidelijk. Er was een dokter bij die ervoor zorgde dat alles veilig verliep."