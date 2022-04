Tom Boonen geeft in Wereldrecord zijn Parijs-Roubaix-geheim prijs: "Tubes zijn de heilige graal"

Maarten wordt op de kasseien van Parijs-Roubaix door elkaar geschud

Deze aflevering: Tom Boonen pakt in 2005 zijn eerste van vier overwinningen in de kasseiklassieker Parijs-Roubaix. In het voorjaar van 2005 rijdt Tom Boonen een week na winst in de Ronde van Vlaanderen de koers die hem het meeste ligt: Parijs-Roubaix. Boonen vliegt die dag over de stenen, door de Hel van het Noorden richting hemel. Hij pakt met veel machtsvertoon zijn eerste van vier overwinningen in de kasseiklassieker. Maarten duikt met Belgische kampioene Lotte Kopecky in de buik van een wielerpeloton en laat zich op de kasseien van Noord-Frankrijk meermaals door elkaar schudden voor de wetenschap. We krijgen inzicht in de gigantische 'motor' van Wout van Aert en mogen een kijkje nemen in het heiligdom van de mekaniekers van wielerploeg Quickstep-Alpha Vinyl. Tom Boonen toont op de Carrefour de l'Arbre, een van de meest beruchte kasseistroken uit Parijs-Roubaix, dat hij vandaag nog altijd onnavolgbaar is. Met Tom Boonen en Lotte Kopecky, Claus Claeys (KU Leuven), ploegleider Tom Steels (Quickstep-Alpha Vinyl), prof. Wim Derave (Ugent), performance manager Mathieu Heijboer (Jumbo-Visma) en prof. Bert Vercnocke (KU Leuven).

bekijk de volledige aflevering op VRT NU