Wat een seizoensstart: Marten Van Riel wint Ironman 70.3 in Dubai in recordtijd

Van Riel, die gespecialiseerd is op de korte afstand, perste een tijd van 3 uur, 26 minuten en 6 seconden uit zijn lichaam voor 1,9 km zwemmen, 90 km fietsen en 21,1 km lopen.



De 4e van de Spelen in Tokio hield daarmee de Deen Daniel Bækkegård, de winnaar van vorig jaar, bijna 1'50" achter zich. Bækkegård finishte in 3u27'54", de Franse ex-Europese kampioen Pierre Le Corre was derde in 3u33'01".



Van Riel was indrukwekkend en leidde van start tot finish. In het zwemmen forceerde hij een kopgroep van vijf. Bij het fietsgedeelte bleven Bækkegård en de nummer 2 van 2021 Filip Azevelo nog over, maar de Portugees moest halfweg lossen. De Deen moest er al snel aan geloven in de halve marathon.



Blummenfelt, de regerende olympische kampioen, wou zijn record op de middellange afstand (3u25'21") verbeteren. De Noor moest echter tevreden zijn met de tiende plaats, op 23 minuten van Van Riel (3u49'07").



Bart Aernouts werd zevende in 3u38'18". Heemeryck zat in de achtervolgende groep bij het fietsen, maar verdween uit de wedstrijd. Voor Van Riel is het zo twee op twee op het Ironman 70.3-circuit, eind 2019 was hij de beste in Xiamen, in China.



Bij de vrouwen ging de zege naar de Duitse Laura Philipp (3u53'03"), voor de meervoudige Zwitserse titelhoudster Daniela Ryf (3u56'55") en de Britse Lottie Lucas (4u07'03"). Ook Philipp schudde een parcoursrecord uit haar mouwen.