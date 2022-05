Ploegmaats bij Genk over De Bruyne en Courtois: "We zeiden toen al dat hij de CL zou winnen"

Jelle Vossen: "Zijn lat lag heel hoog"

"Het toeval wil dat ik in Madrid ben. Dankzij Thibaut heb ik tickets kunnen bemachtigen voor de wedstrijd vanavond. Als hij zich kwalificeert voor de finale dan zou het wel eens kunnen dat ik hem vannacht nog ergens tegen het lijf loop. Ze zijn al kampioen dus die kans zit er zeker in." De kwaliteiten van Courtois en De Bruyne waren destijds al duidelijk. "Ik herinner me nog een gesprek dat ik had met Daniel Tözser waarin we zeiden dat Thibaut ooit de Champions League zou winnen. Hij staat er momenteel niet ver vanaf!"

Kevin stoorde zich aan het feit dat andere jongens het spel minder snel zagen. Jelle Vossen

"Kevin was een echte winnaar. Zijn karakter zorgde soms voor verhitte discussies. Volgens mij ergerde hij zich aan het feit dat andere jongens het spel niet even snel zagen als hij. Zijn lat lag heel hoog en hij straalde heel veel honger uit. Ik denk dat hij wel wat rustiger is geworden met de jaren, al kan dat ook liggen aan het feit dat het niveau bij City immens hoog ligt. Andere jongens brengen de kwaliteit die hij verwacht."

"Ik ben vooral trots dat er twee ex-ploegmaats van mij vanavond tegenover mekaar staan in de halve finale van de Champions League. Ik denk dat City het zal halen, maar hoop vooral op een leuke pot en een toffe sfeer in het stadion."

Jelle Vossen en Kevin De Bruyne

David Hubert: "Niet als eerste in de pikorde"

"Op training viel vooral Kevin op met zijn talent", herinnert David Hubert zich. "Dat was echt uitzonderlijk om als jonge speler al zo'n spelinzicht en vista te hebben. Ook toen al had hij een geweldige pass in zijn voeten. Naast het veld was hij eerder verlegen en liet hij zich weinig opmerken." "Thibaut was een talentvolle doelman, maar ik had niet het gevoel dat hij zoveel beter was dan de andere keepers. Onder anderen Koen Casteels stond voor hem in de hiërarchie. Volgens mij frustreerde hem dat wel. Hij wou als een bezetene het ongelijk van velen bewijzen."

Thibaut wou als een bezetene het ongelijk van velen bewijzen. David Hubert

"Er waren veel jongens die op een bepaald moment hetzelfde potentieel hadden, maar Thibaut en Kevin onderscheidden zich met de mindset om de allerbeste te willen zijn. Dat zijn ze momenteel allebei op hun positie." "Ze zullen vanavond allebei heel belangrijk moeten zijn voor hun team. Voor mij is City de favoriet. Real heeft me nog niet écht heeft kunnen overtuigen gedurende 90 minuten, maar met de beste keeper en spits ter wereld is er veel mogelijk."

Thibaut Courtois

Thomas Buffel: "Indrukwekkende transformatie"

"Het was voor mij al snel duidelijk dat het twee grote talenten waren", vertelt Thomas Buffel. "Als je op zo'n jonge leeftijd al schijnbaar moeiteloos basisspeler bent, dan zegt dat heel veel. Hoe hoger je niveau, hoe constanter de prestaties moeten zijn en constant waren ze allebei." "In de kleedkamer waren het twee verschillende personen. Thibaut liet zich al snel gelden en was betrokken bij allerhande spelletjes. Kevin was naast het veld heel rustig, zelfs een beetje timide." "Beide spelers maakten een indrukwekkende transformatie eens ze op het veld kwamen. Dan hadden ze een enorme winnaarsmentaliteit."

Beide spelers maakten een indrukwekkende transformatie eens ze op het veld kwamen. Thomas Buffel

Van rivaliteit tussen de twee grote talenten was er volgens Buffel geen sprake. "In de eerste plaats waren het gewoon ploegmaats. Dat neemt niet weg dat ze op training wel altijd wilden winnen. Ze konden zich soms echt boos maken om een potje op training."

"Voor de match vanavond is hun impact natuurlijk verschillend. Kevin kan het spel zelf meer naar zich toe trekken en dirigeren. Thibaut zal heel beslissend kunnen zijn als hij de nul weet te houden. Een echte favoriet heb ik niet. Het belooft een spannende wedstrijd te worden."