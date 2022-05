Eén ding is zeker: er staat op 28 mei in Parijs sowieso een Belg in de Champions League-finale. Naast Divock Origi (gisteren met Liverpool) plaatst vanavond nog een andere Rode Duivel zich voor de finale van het kampioenenbal. De beker met de grote oren staat nog niet op het palmares van onze 2 topinternationals. Wie trekt vanavond het laken naar zich toe: Thibaut Courtois met Real Madrid of Kevin De Bruyne met Manchester City?