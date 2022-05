Kevin De Bruyne schat belang Champions League voor zichzelf en City in: "Het zou perceptie veranderen"

Afgaande op de eerste wedstrijd tussen beide teams, belooft het morgen ongemeen spannend te worden tussen Real Madrid en Manchester City. In het Etihad Stadium werd het 4-3 in het voordeel van De Bruyne en co.

Manchester City hoopt een herhaling van 2016 te vermijden. Toen knikkerden de Galactico's Manchester City uit de Champions League. "We hadden toen niet het beste seizoenseinde achter de rug. We verloren 1-0 via een owngoal na een saaie wedstrijd", zei De Bruyne daarover op de persconferentie.

Dit keer is hij optimistischer: "Nu staan we er veel beter voor. We spelen beter en hebben meer ervaring."