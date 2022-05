Nederlandse turncoach Vincent Wevers vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag

Volgens ingewijden was de uitspraak van de jury anoniem. Volgens de tuchtcommissie was er onvoldoende bewijs dat de turncoach zich schuldig heeft gemaakt aan tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag.

De commissie oordeelt ook dat de verslagen van de interviews van onvoldoende kwaliteit zouden zijn. "De tuchtcommissie is van oordeel dat de inhoud van het onderzoeksdossier, waarop de aangifte is gebaseerd, als kwalitatief onvoldoende moeten worden aangemerkt", valt op te maken uit het vonnis.

Wevers behoorde tot de coaches naar wie bij het ISR een onderzoek naar ongewenst en grensoverschrijdend gedrag liep. Dat onderzoek werd in de zomer van 2020 geopend toen na een bekentenis van coach Gerrit Beltman diverse verklaringen van oud-turnsters naar buiten kwamen.

Wevers verscheen om "medische redenen" zelf niet bij de zitting die op 21 maart plaatsvond in Nieuwegein en zei eerder geen commentaar te willen geven zolang de zaak bij het ISR loopt.

Destijds reageerde Wevers wel op de aantijgingen. "In mijn hele turncarrière, en die duurt al een tijdje, heb ik nog nooit een turnster geslagen of geschopt", klonk het toen. "Ik heb geen fysiek geweld gebruikt. Dat was een aantijging die heel hard aankwam."

"Ik heb me aangesloten bij de cultuur die er toentertijd was. Die cultuur was hard, Spartaans. De turnsters hadden weinig inspraak. Als ik daar met de kennis van nu op terugkijk, zou ik dat nooit meer zo doen."



Wevers werd vanwege de lopende zaak door de Nederlandse gymnastiekbond KNGU buiten de begeleidingsstaf op de Olympische Spelen van Tokio gehouden. Ook werd zijn dienstverband bij de bond beëindigd.