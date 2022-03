Waarom België zo goed is in acrogym: "Maar wellicht wordt het niet snel olympisch"

7 gouden medailles, 2 zilveren en 1 bronzen. Dat was de riante buit waarmee de Belgische delegatie aan de haal ging op het WK acrogym.

Waarom is België zo goed in de sport die gymnastiek en acrobatiek combineert?



"We hebben veel talentvolle gymnasten en die worden begeleid door enkele coaches van wereldniveau (Sergej Tretjakov, Hans Lismonde en Elyne De Meyst)."

"We investeren bewust in een topsportwerking acrobatische gymnastiek", zegt Ilse Arys, algemeen manager bij de Gymnastiekfederatie Vlaanderen (Gymfed).

In de Gentse Topsporthal is een centrale werking opgericht. "Er zijn 17 topsporters acrogym, die hier school combineren met training op topniveau."