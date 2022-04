Zaterdag eerste editie van E3 voor vrouwen: "Willen snel naar WorldTour-niveau groeien"

Het vrouwenpeloton krijgt morgen 134 kilometer voor de kiezen, met 9 hellingen en enkele pittige kasseistroken. De start en aankomst liggen in het centrum van Bavikhove.



"Wij kregen in het verleden wel eens de opmerking dat wij geen vrouweneditie hadden. Wel vanaf morgen is dat niet meer het geval", zegt organisator Jacques Coussens



"Het wordt trouwens een dagvullend programma, want niet enkel de dames elite koersen, ook onze gerenommeerde juniorenkoers en een avondcriterium voor eliterenners staat dan op het programma."



"We hebben voor onze eerste vrouwenkoers de handen in elkaar geslagen met het organisatiecomité van Leiedal Koerse. Zij hadden voorheen een criterium in Bavikhove, maar dat hebben we samen omgebogen naar een wedstrijd over 134 kilometer."



"Best een pittig parcours als ik de reacties hoor van enkele ploegen die deze week nog gingen verkennen. Dat mag ook, de koers draagt immers de naam E3 Saxo Bank Classic."