Sanne Cant rijdt morgen haar eerste Parijs-Roubaix: "Eindelijk is het zover"

"Ik heb altijd al gezegd dat ik graag Parijs-Roubaix wou rijden en ik ben dan ook enorm blij dat het morgen eindelijk zo ver is", vertelt Cant.



"Vorig jaar werd de koers vanwege de coronacrisis verplaatst naar oktober, en dat viel net midden in mijn veldritseizoen. Daarom heb ik er toen voor moeten passen."

"Het is heel moeilijk om mijn kansen in te schatten. Niet alleen ik, maar ook het team (Plantur-Pura) staat morgen voor het eerst aan de start. Geluk zal zeker een grote factor spelen maar ik hoop eerst en vooral om de koers uit te rijden."



"Over mijn conditie en mijn benen mag ik alleszins al niet klagen. Ik heb best een goed voorjaar gereden. Ik ben begonnen met de Strade-Bianche en was 11e in Gent-Wevelgem. Dat was toch een goed resultaat."



"Afzien ga ik morgen in elk geval zeker doen, maar ik denk dat het gevoel na de koers al dat zwoegen makkelijk zal overtreffen."