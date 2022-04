Broers Roodhooft rijden met Plantur-Pura ook Tour voor vrouwen: "Zorgen dat deelname niet onopgemerkt blijft"

De gebroeders Roodhooft begonnen twee jaar geleden met een vrouwenploeg, omdat ze dachten dat de tijd er rijp voor was. Net zoals bij de mannenploeg heeft die ploeg nu met Plantur-Pura ook een spin-off op de weg. "Zelf bouwen aan een team geeft meer voldoening dan zomaar 10 renster halen", vertelt Philip Roodhooft aan Sporza. "Het duurt wel iets langer, maar het is veel fijner." "Van een witte trui in 2020 zonder enige vorm van reclame op, naar een volledig klassiek voorjaar, plus een van de grote rondes in 2022. Dat geeft enorm veel voldoening." Net zoals Alpecin-Fenix is Plantur-Pura meer een ploeg van rittenkapers. "We moeten zorgen dat we als team aanwezig zijn. Onze deelname mag niet onopgemerkt blijven. Maar als het zou mogelijk zijn, willen we natuurlijk een van de acht ritten winnen", zegt Roodhooft. "Al is er nog een groot verschil met de WorldTour-ploegen."

We willen aanwezig zijn in de koers. Ons laten opmerken op een gezonde manier. Philip Roodhooft

"We hebben uiteraard nog geen selectie gemaakt. We hebben wel een idee van een 10-tal rensters die op diverse terreinen uit de voeten kunnen, waar we iets rond kunnen bouwen." Voor het klimwerk denkt de ploeg vooral aan Yara Kastelijn, als er gesprint moet worden is het aan Julie De Wilde en Julie Van de Velde zou zich in de tijdritten moeten kunnen uitleven. Sanne Cant werpt zich dan weer op als ploegkapitein en rijdt volledig in dienst van de ploeg. "Wat we zeker niet gaan doen is een selectie maken op basis van wegrenster of veldrijdster. Enkel het beste team zal aan de start komen."

Sanne Cant werpt zich op als ploegkapitein.

"We willen niet te veel druk leggen op Julie De Wilde"