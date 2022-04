Frank Hoste:"Philipsen zou in Giro perfect rol van Merlier kunnen invullen voor 8-tal dagen"

Jasper Philipsen is in principe niet voorzien om de Giro te rijden, maar als Alpecin-Fenix naast Mathieu van der Poel nog een specifieke sprinter wil meenemen, dan wordt er gekeken naar Philipsen. Vorig jaar startte Tim Merlier zowel in de Giro als in de Tour.

“Het is in principe mogelijk”, vertelt Hoste, “De ingesteldheid van Philipsen is wel dat hij graag zijn rondes uitrijdt. Plus hij neemt graag de trui in het puntenklassement mee naar huis. Dan is het net iets moeilijker.”



In de winter legde Alpecin-Fenix voor alle renners de seizoensplanning vast. Daar werd beslist dat Merlier zijn pijlen moest richten op de Giro. Het hoofddoel van Philipsen werd de Tour.



"Als ik Philipsen zou zijn, zou ik voor een 8-tal dagen naar de Giro gaan en dan eruit stappen met het oog op de Tour”, vertelt Hoste, zelf winnaar van 2 ritten in de Giro en van 5 ritten in de Tour en de groene trui in 1984.

"Het ook een kwestie van zich op te laden om zich te mengen in een massasprint”, gaat hij verder. "Ik weet niet of hij dat twee keer wil doen, want het is mentaal wel zwaar."