Tim Merlier doet niet mee aan Giro door elleboogblessure

Renner en ploeg wisten al dat de kans om op 6 mei in Boedapest aan de start te staan heel klein was, gezien de open wonde. De ploeg denkt na over een vervanger, de optie Jasper Philipsen lijkt eerder klein.



Het is afwachten wanneer Merlier weer in competitie treedt. Vorig jaar reed hij na de Giro, die hij vermoeid verliet, de Tour, waar hij ook een rit won. Merlier was dit jaar niet voorzien voor de Tour, Philipsen wel.