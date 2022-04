Topfavoriet Van der Poel (9e): "Ik had de benen niet vandaag, maar al bij al toch tevreden"

"Het was vandaag tussen hangen en wurgen", was Mathieu van der Poel eerlijk na de wedstrijd. "Ik had zeker niet de benen waar ik op gehoopt had. Het was een beetje een aparte wedstrijd."

Toen Ineos de wedstrijd al vroeg openbrak, verzeilde Van der Poel net als Van Aert in het tweede peloton. "Ik heb niet echt gepanikeerd, al wist ik niet of we nog zouden terugkeren", vertelde de Nederlander.

"Het was raar, want ik had toen niet het gevoel dat het peloton op de kant ging. Maar ik zat wat ver achteraan en opeens was de helft van het peloton weg."

"Uiteindelijk kwamen we nog in een goede situatie door enorm sterk ploegwerk, maar ik had niet de benen vandaag. Of dat komt door een vermoeiend voorjaar? Zo lang was mijn voorjaar niet", lachte hij.