Pakt Mathieu van der Poel de dubbel Ronde-Roubaix? "Met Wout erbij krijg je altijd koers"

Mathieu van der Poel (27) rijdt nog maar zijn 2e Parijs - Roubaix. Vorig jaar moest hij Sonny Colbrelli en Florian Vermeersch voor zich dulden op de velodroom.

Ligt hij nog wakker van zijn 3e plaats?

Van der Poel: "Neen, eigenlijk niet. Natuurlijk had ik liever gewonnen. Ik denk dat het op het einde niet meer in de benen zat, net als in die sprint tegen Asgreen in de Ronde van vorig jaar."

"Af en toe is er iemand sterker en dan moet je je daarbij kunnen neerleggen."

Vorig jaar kreeg je een zware editie in het najaar voorgeschoteld. Nu is de lentezon van de partij. Kom je zelf ook met een ander geval aan de start?

Van der Poel: "Zeker. Ik sta hier met een heel ander gevoel dan vorig jaar. Het

wordt mijn eerste droge Roubaix."

"Die natte editie vond ik zelf ook wel leuk. Ik koers nog net iets liever in dit weer, alleen was de techniek vorig jaar net iets belangrijker. En uiteraard heb je ook een portie geluk nodig om hier te winnen."