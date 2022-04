De analyse van Karl en José: "Dit zal nazinderen bij Pogacar. Wacht tot volgend jaar..."

Wow, José... Het lijkt wel alsof er een generatie coureurs uit de broek is geschud die alleen maar spektakel levert.

José: "Waar ze uit geschud zijn weet ik niet, maar het is geweldig om naar te kijken. Weet je wat het probleem is? Het lijkt allemaal zo normaal. Je kunt de topfavorieten op voorhand opschrijven. De gokkantoren gaan hier failliet aan."

De manier waarop is wel spectaculair.

José: "Nu zeker. Dit blijft nazinderen, hoor. Zo'n Pogacar die in woede wegrijdt... In de volgende editie rijdt hij nog meer met het mes tussen de tanden. Dan ga je wat zien. Hoor ons trouwens bezig... Deze Ronde is net gedaan en we zijn al over de volgende aan het speculeren."

We dachten eerst dat we een spurt met twee zouden krijgen, maar het werd er uiteindelijk eentje met vier.

"De achtervolgers kwamen in volle vaart aan. Madouas leek er zelfs even langs te komen, maar Van der Poel ging dan toch op het juiste moment aan. Pogacar was vooral kwaad op zichzelf achteraf."

José: "Wat gebeurde daar allemaal? De beweging van Pogacar hadden we niet zien aankomen. Je dacht dat hij mee zou ronddraaien met Van der Poel, maar in de laatste 5 kilometer probeerde hij wat in elkaar te steken."

Daardoor zijn er nog steeds maar twee Tourwinnaars die ooit de Ronde wonnen. En het verleden leert dat kansen soms schaars zijn. Zelfs voor Pogacar.

José: "In het verleden hebben we dat al vaak meegemaakt. Toen Tom Boonen zich in 2005 tot wereldkampioen kroonde, zei Lefevere: "Ach, was het nu niet gebeurd, dan komen er nog genoeg jaren aan." Maar zulke momenten zijn er niet meer gekomen."

Van der Poel heeft blijkbaar wel een ticketje op kansen. Vier keer in evenveel jaar, met twee keer het juiste lotje.

José: "En die kerel is nog niet zo heel lang fulltime wegwielrenner, hé. Eigenlijk is dit pas zijn eerste jaar. In de overige schnabbelde hij steeds wat bij."

Het zou trouwens jammer zijn mochten er Belgen dit Van der Poel misgunnen. Deze prestatie was exceptioneel.

José: "Je kán niet tegen hem zijn. Het is een Nederlander die in België woont, met een Belgische vriendin. (lacht) Hoeveel Nederlander ben je dan? Van der Poel is geweldig om naar te kijken. Bovendien beleefd en uitstekend opgevoed. Een zegen voor het wielrennen."

Laat het ons toch nog eens aanhalen: Wout van Aert was er niet. Zonder hem kon Jumbo-Visma de koers niet mee bepalen.

José: "Ach, met wat Pogacar vandaag uit zijn benen schudde, had hij Jumbo-Visma wellicht ook in de vernieling gereden. Er was een hele goeie Wout nodig geweest om mee te zijn. Wat Pogacar deed op de Oude Kwaremont heb ik eerlijk gezegd nog nooit gezien."

Heeft Asgreen zich opgeblazen in zijn poging om Pogacar te volgen? En zo het plan van Quick Step overboord gegooid?

Tot slot: hoeveel punten op 10 voor deze Ronde?

José: "De Ronde is altijd 10 op 10. In deze editie konden we zelfs in de laatste kilometer niet zeggen wie er ging winnen, want je neemt mee wat er de voorgaande jaren gebeurd is."

"De aanwezigheid van Pogacar maakt de zege van Van der Poel veel mooier. En ze verzacht de afwezigheid van Van Aert. Een tweevoudig Tourwinnaar laat zich hier even in de tang nemen. Dat is mooi."