Pogacar over zijn kansen in de RVV: "Ik start elke koers om te winnen"

"Het was een leerrijke verkenning", vertelde Pogacar op een druk bijgewoonde persconferentie. De deelname van de Tourwinnaar aan de Vlaamse hoogmis zorgt voor veel persbelangstelling.

"Het weer viel eerst niet echt mee, maar later werd het wat beter en had ik er wel plezier in. Ik hoop alvast dat ik van al dat draaien en keren iets onthouden heb voor zondag. Dat was toch de bedoeling van deze verkenning. Maar weet ik het plots niet meer dan kan ik zondag nog terugvallen op onze gids: Matteo Trentin."

"Het zal sowieso een heel nerveuze koers worden. De kasseien, de korte hellingen. Achter elke bocht schuilt gevaar. Je moet voortdurend alert zijn, dat heb ik in Dwars door Vlaanderen nog eens geleerd. Ik zat toen iets te ver, werd opgehouden door een valpartij en kwam niet echt meer in het stuk voor. Ik hoop zondag niet opnieuw diezelfde fout te maken."

Over de deelname van Wout van Aert is er nog wat onduidelijkheid. "Ik denk niet dat dat iets zal veranderen aan de manier van koersen. Deze Ronde van Vlaanderen zal een zware koers zijn, met of zonder Wout van Aert."

Het wordt Pogacar zijn eerste Ronde van Vlaanderen. En toch dichten mensen hem winstkansen toe. "Ik koers wel graag op die typische Vlaamse wegen. Met de nationale Sloveense ploeg reed ik ooit de Ronde van de Vlaanderen voor beloften. Ik was niet supergoed toen, maar ik ben blij dat ik nu de grote Ronde kan afwerken."

"Wat mijn winstkansen zijn? Ik start in elke koers om te winnen. Laat ik het daar bij houden."