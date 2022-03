Hoe liggen de kansen van Tadej Pogacar in de Ronde? "Ik geloof er niet echt in"

"Pogacar kan niet wachten tot de laatste Paterberg of Kwaremont", meent Creteur. "Ik verwacht een heel offensieve Pogacar, al dan niet gesteund door Van der Poel. Die zal na de laatste weken misschien iets kalmer rijden." "Van der Poel heeft toch geleerd om wat minder met zijn krachten te woekeren. Oké, dat heeft hij in de Coppi e Bartali nog wel gedaan, maar dat was meer om de conditie nog wat op te krikken." "Het ploegenspel van Jumbo-Visma tegenover die 2 heel sterke individuen Pogacar en Van der Poel wordt heel interessant. En dan is er natuurlijk ook nog het blok van Quick Step-Alpha Vinyl. Zij hebben al zware klappen gekregen, maar ik denk dat we Kasper Asgreen absoluut niet mogen afschrijven."

Jan Bakelants: "Ik geloof er niet echt in"

Terwijl Jonas Creteur reikhalzend uitkijkt naar wat Tadej Pogacar zondag vermag, is Jan Bakelants iets minder enthousiast over de kansen van de Sloveen. "Fysiologisch gezien, qua watt per kilogram, is hij natuurlijk de sterkste renner aan de start", schat Bakelants.



"Maar de Ronde van Vlaanderen is toch vooral een vlakke wedstrijd met wat korte hellingen en dat is niet de specialiteit van Pogacar. Het zou natuurlijk fantastisch zijn voor het wielrennen wanneer hij alles kapot rijdt. Het zou de koers spectaculairder en meer onvoorspelbaar maken. Maar ik geloof er niet echt in."



"Op dit parcours denk ik dat Van Aert en Van der Poel altijd in staat zullen zijn om Pogacar te volgen en te kloppen in een sprint."



"Ik denk wel dat de ploegmaats van Van Aert wel eens zouden kunnen profiteren van de manier waarop naar Wout gekeken wordt. Zeker als Van Aert een iets mindere dag heeft, de rest dat de laat doorheeft en Benoot en Laporte op dat moment al geanticipeerd hebben."