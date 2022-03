Tadej Pogacar: "Zie mezelf niet als een grote kanshebber voor Ronde van Vlaanderen"

Kan Tadej Pogacar dit weekend al iets bereiken in de Ronde van Vlaanderen? "Misschien nog niet dit jaar. We zullen zien", blijft de Sloveen voorzichtig. "Het is afwachten hoe het me zal vergaan op de kasseistroken en deze wegen."



"Het is redelijk technisch en in het peloton zal het ook nogal chaotisch zijn. Ik heb hier al wel gekoerst, maar dat was bij de beloften. Dat was toch totaal iets anders. Ik kijk er wel naar uit, want de Ronde van Vlaanderen is een van de grootste koersen ter wereld."



"Het wordt een mooie, nieuwe ervaring, maar ik zal mezelf geen druk opleggen voor een bepaald resultaat. Of dat betekent dat ik dan een outsider ben? Ik denk het, ja. Waarom niet?", lacht Pogacar.



"Ik zie mezelf niet als een grote kanshebber. Als ik in de finale in een goede positie zit, kan ik er misschien proberen voor te gaan, maar het zal moeilijk worden om zo ver te geraken. Ik ga genieten van de strijd. Het zal episch worden."