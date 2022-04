Uw gids voor de Ronde van Vlaanderen 2022: parcours, deelnemers en live bij Sporza

Zo was het vorig jaar

De rol van Van Aert werd overgenomen door Kasper Asgreen, die een goeie week eerder al de E3 had gewonnen. In de sprint op papier een koud kunstje voor Mathieu van der Poel.

De geschiedenis van 2020 herhaalde zich toen 2 renners als eerste de Minderbroedersstraat in Oudenaarde opdraaiden. Wout van Aert was er deze keer niet bij, hij moest passen op de klimmetjes.

Het parcours

Aan de finale lussen rond Oudenaarde is er dan weer geen spat veranderd. De Oude Kwaremont en de Paterberg worden twee keer beklommen en zijn ook de laatste twee kuitenbijters. Op de top van de Paterberg is het nog 14 kilometer tot de finish.

Het kind van de rekening is de Kattenberg, die normaal gezien de dans van de heuveltjes opent. Nu is dat de Oude Kwaremont, na 136 kilometer koers.

Het parcours van de Ronde van Vlaanderen is dit jaar bijna 20 kilometer langer dan in 2021, waardoor het met 273 kilometer de langste editie wordt van deze eeuw. Nochtans telt het traject 1 helling minder dan vorig jaar.

De deelnemers

Al een heel voorjaar lang worden de deelnemerslijsten geteisterd door afzeggingen vanwege ziekte. De Ronde van Vlaanderen is geen uitzondering, want met Wout van Aert verliest het misschien wel zijn grootste favoriet.

De weg lijkt zo vrij te liggen voor de andere "veldrijders" Mathieu van der Poel en Tom Pidcock. Tadej Pogacar zal ongetwijfeld ook met veel sterren gaan lopen. Hij is pas de 2e Tourwinnaar sinds Eddy Merckx (na Lance Armstrong) die aan de start van de Ronde verschijnt.

Voor de rest krijgen we de vertrouwde namen: Sanremo-winnaar Matej Mohoric, het duo Stuyven-Pedersen bij Trek, een steeds beter wordende Greg Van Avermaet, de sterke ploegmaats van Van Aert Tiesj Benoot en Christophe Laporte en last but not least titelverdediger Kasper Asgreen, zowat de enige van The Wolfpack die niet onder de verwachtingen presteert.

Naast Van Aert is de meest opvallende afwezige wellicht de winnaar van Gent-Wevelgem. Biniam Girmay is terug naar zijn vaderland Eritrea gevlogen om samen bij zijn gezin zijn batterijen op te laden met het oog op de Giro.