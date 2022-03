De Cauwer heeft een boodschap voor Lefevere: "Julian Alaphilippe naar de Ronde is het beste plan"

Karl: Mathieu van der Poel staat voor de 2e keer op de erelijst van Dwars Door Vlaanderen. Het was de kroniek van een aangekondigde zege, maar het was niet zo simpel als vooraf gedacht.

José: “Hij laat halfweg op Berg Ten Houte iets zien waardoor je denkt dat hij de finale helemaal naar zich zal toetrekken. Maar het was veel moeilijker dan dat en daardoor ook veel mooier."

Karl: Waren de hellingen wel selectief genoeg? De Holstraat en Nokereberg zijn geen hellingen zoals de Taaienberg.

José: “Op de Holstraat had het gekund, maar wegblijven is iets anders. Er zaten goeie mannen als Turner bij in de kopgroep. Campenaerts heeft er ook alles aan gedaan om weg te rijden in het slot. Hij was ook een paar keer weg, maar er waren mannen bij die zich niet lieten ringeloren."

Karl: Een dikke pluim aan het adres van Victor Campenaerts. Heeft zich helemaal klaargemaakt voor deze wedstrijd en was er dichtbij.

José: "Klopt. En Tom Pidcock moest in de sprint zijn tenen uitkuisen om erover te gaan, anders staat Campenaerts op het podium. Het was een sterk nummer. Hij gaat nog stijgen in de achting van de mensen."