Zaterdag is het lange wachten voor de koersliefhebbers voorbij, want dan staat er met de Strade Bianche eindelijk weer eens een klassieker op het programma. De Italiaanse koers over grindwegen bestaat nog maar sinds 2007, maar heeft in sneltempo een cultstatus verworven. Kent u alle renners die mochten juichen op de feeërieke Piazza del Campo in Siena?