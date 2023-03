5 stellingen voor Karl en José: "Zet Wellens en Benoot naast Pidcock, Kopecky is bij winst beste van de wereld"

Voor de Strade Bianche krijgen commentatoren Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer 5 stellingen op hun bord geschoven. "Alaphilippe is de geschikte man om Soudal-Quick Step weer op de kaart te zetten in de klassiekers."

1. De Strade Bianche is de mooiste klassieker

"Daar ga ik niet mee akkoord", zegt José zonder lang te twijfelen. "De Strade Bianche is de mooiste koers in Italië. Maar het kan niet tippen aan de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix." Karl volgt José: "De Strade Bianche is een heel mooie wedstrijd op een prachtig parcours. Je kan hier in de regio ook heel goede wijn drinken." "Maar de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix staan toch wel nog boven de Strade Bianche."

2. Zonder Van Aert en Pogacar is het moeilijker koersen voor Van der Poel

"Het zal inderdaad lastiger koersen zijn voor Van der Poel. Maar met Van Aert en Pogacar is hij wel 2 zware en moeilijke concurrenten kwijt", zegt José. "Van der Poels winstkansen zijn dus gestegen." "Onderweg is Van der Poel nu wel een paar ijkpunten verloren", pikt Karl in. "Want als er tijdens de koers iets gebeurt en Van der Poel is net als Van Aert en Pogacar niet mee, dan kunnen ze samen nog iets rechtzetten." De Cauwer ziet wel andere potentiële bondgenoten voor Van der Poel. "Hij zal misschien rekenen op de mannen van Jumbo-Visma en UAE Team Emirates, dat met Wellens, Ulissi en nog enkele anderen een sterk collectief heeft." "Misschien moet Van der Poel zelf de koers openbreken en zorgen dat hij weg is met de juiste renners zodat hij niet achter de feiten moet aankoersen."

3. Pidcock is de voornaamste concurrent voor Van der Poel

"Ik zou er toch nog enkele andere namen bij zetten, te beginnen met Wellens en Benoot", zegt José. Pidcock is dus niet de grootste uitdager. "Als ex-wereldkampioen veldrijden kan hij absoluut het parcours aan." "Maar Wellens is ook een geweldige piloot. En Benoot heeft hier ooit al eens gewonnen. Dat is een mooi trio concurrenten voor Van der Poel."

4. Alaphilippe moet Soudal-Quick Step op de rails zetten met topprestatie

"Absoluut, Soudal-Quick Step is het aan zijn stand verplicht om zich weer op de kaart te zetten in het voorjaar. En Alaphilippe is daar de geschikte man voor", vindt José. Al is Alaphilippe nog wat wispelturig dit seizoen. "Vorig weekend heeft hij op zaterdag de Faun-Ardèche Classic gewonnen, daags nadien werd hij eraf gereden", vertelt Karl. "Maar de Strade is op een zaterdag, dus dat is al een goed teken." Denkt José dat Alaphilippe morgen de besten kan volgen? "Dat is moeilijk in te schatten bij Alaphilippe. Van Wellens en Benoot weten we wel dat ze goed zijn."

5. Als Kopecky opnieuw Van Vleuten verslaat, is ze de nummer 1 van de wereld

"Absoluut! Voor het Belgische wielrennen zou dat ongezien zijn", zegt José vol bewondering. Karl: “ Lotte Kopecky heeft de Omloop Het Nieuwsblad gewonnen, zich opnieuw georiënteerd in de winter en enkele kilo’s kwijtgespeeld. We mogen daarover praten, want dat is belangrijk voor de koers." "Vanuit die optiek gaat ze meer in de aanvallende rol kruipen dan wachten op een sprint. In de Strade kan je sowieso niet wachten op een sprint. Het parcours leent zich perfect voor de Lotte Kopecky van dit moment.” Karl en José vuren Kopecky nog wat extra aan: "Komaan Lotte, ga voor die 2e zege op een rij in de Strade Bianche. Dan ben je onze nummer 1."

Extra vraag: wie wordt de beste Belg bij de mannen?

José: "Ik gun het Wellens." Karl: "Dan ga ik voor Benoot. Hij is in topvorm en heeft in Kuurne een ezel gewonnen. Op de Piazza del Campo gaat het om paarden. En er zit paardenkracht genoeg onder de motorkap van Benoot." "Succes aan de Belgen en misschien winnen ze morgen wel."

