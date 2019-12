De 10 van '19 - "Persoon had Taylor 2 of 3 keer knock-out moeten slaan"

De 10 van '19: Delfine Persoon verbaast tegen Katie Taylor

"Persoon is geflikt"

"Voor ons was zij de winnares van de kamp, maar in de rest van de wereld zijn ze dat al vergeten. De uitslag geeft nu eenmaal aan dat Taylor de kamp gewonnen heeft."

"En dat is ook gebleken. Persoon is geflikt tegen Taylor omdat ze maar uit het kleine België kwam. Niemand weet ons land daar liggen."

"Op dat vlak achtte ik ze kansloos. Boksen is een arbitraire sport waarin de jury zeer beïnvloedbaar is."

"Een minidelegatie en dat vond ik tekenend. Zou die wel genoeg impact hebben voor een wereldtitel? Katie Taylor is een ster met een grote entourage. En dan kwamen er plots 4 gewone mensen - zeg maar werkmensen - uit Vlaanderen aan in de Big Apple."

Kris Meertens: "Persoon levert een fantastische prestatie in New York. Ik was in Zaventem toen ze vertrok naar de Verenigde Staten. Samen met haar trainer en twee verzorgers stapte ze het vliegtuig op."

Op zaterdag 1 juni mag Delfine Persoon eindelijk boksen tegen Katie Taylor uit Ierland. In New York staan 4 wereldtitels op het spel bij de lichtgewichten. De kamp draait uit op een nagelbijter. Met het kleinste verschil wijst de jury uiteindelijk Taylor aan als winnares, tot groot ongenoegen van Persoon en (een deel van) het publiek.

"Ze is in het verkeerde land geboren"

"Het was een intense kamp", herinnert Sammy Neyrinck zich. “Madison Square Garden is toch een speciale plek en dan stapt daar plots een West-Vlaamse de ring in om Katie Taylor uit te dagen."

"Ze leek niet echt onder de indruk en dat zag je. 6 ronden lang is Persoon de sterkste, 3 ronden spreken in het voordeel van Taylor en 1 ronde eindigt onbeslist. En toch wordt Taylor uitgeroepen tot wereldkampioene."

"In de ogen van Persoon is de entourage van Katie Taylor pure maffia. Het stond in de sterren geschreven dat ze het heel moeilijk zou krijgen en dat is ook gebleken."

"Het ongeloof bij iedereen was groot. Op zo’n moment heb je ook als sportjournalist medelijden met Persoon. Met tranen in haar ogen verliet ze New York."

"Ik vrees dat ze in het verkeerde land geboren is. Als ze uit een Angelsaksisch land komt, krijgt ze meer kansen, zeker met haar doorzettingsvermogen."