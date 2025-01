Tom Boudeweel: "Deze kwalificatie van Club Brugge is een stapje hoger dan die van 2 jaar geleden"

do 30 januari 2025 09:19

Club Brugge heeft zijn doel bereikt: de play-offs halen van de nieuwe Champions League. Omdat het zelf met 3-1 verloor bij Manchester City, was het uitkijken naar wat op andere velden gebeurde. Uiteindelijk kreeg Club als 24e het laatste ticket. Commentator Tom Boudeweel doet zijn verhaal van een bewogen avond en campagne.

Club Brugge moest gisteren bibberen en tellen tot de laatste minuten. Een stunt bleef immers uit. Dat laatste kan natuurlijk altijd. De eerste helft verliep zeer goed. Club kwam zelfs 0-1 voor en ik denk dat toen heel veel mensen aan het dromen zijn gegaan.



Maar in de tweede helft is Manchester City op de ware sterkte naar buiten gekomen en was het veel swingender en directer. Club ging uiteindelijk ten onder.



Maar het was nog spannend, omdat Dinamo Zagreb op voorsprong stond tegen Milan. In Stuttgart-PSG, een andere bepalende match, leidden de Parijzenaars na een half uur met 0-3. Dat betekende toen al een grote stap richting de top 24 voor Club Brugge.



Voetbalavonden waarop het scenario verschillende keren verandert en je moet rekenen en nadenken, zijn leuk. Dat gebeurt nog veel te weinig in onze eigen Belgische competitie.



Je had gisteren schermen te kort. En je mist toch ook een aantal wedstrijden en tussenstanden, omdat je gefocust bent op ploegen die nog in aanmerking kwamen om Club uit te schakelen.

Je had gisteren schermen te kort. Dat zijn leuke voetbalavonden. Tom Boudeweel

Hans Vanaken zei gisteren in zijn reactie dat de kwalificatie van Club als 24e nipt is, maar dat ze over de hele campagne gezien wel verdiend is. En dat denk ik ook wel.



Ze hebben toch 11 punten gesprokkeld. In het begin was er het riedeltje dat met alle berekeningen en statistieken 8 punten genoeg waren.



Ik heb het nog eens opgezocht. Voor de Champions League begon was de kans dat je met 11 punten er niet zou bij zijn in de play-offs kleiner dan 1 procent.



Wel Dinamo Zagreb heeft 11 punten en ze zijn er niet bij. Het grappige is dat ze op de eerste speeldag met 9-2 hebben verloren van het Bayern van Vincent Kompany. En dat heeft hen de das omgedaan.



Want het is uiteindelijk op het doelsaldo dat Club Brugge doorgaat.

Nooit weggespeeld

De manier waarop Club Brugge zich gepresenteerd heeft in de 8 wedstrijden mag ook gezien worden. Het is geen enkele keer volledig weggespeeld.



Het heeft zich - misschien anders dan 2 jaar geleden toen het ook doorstootte - volwassen en matuur getoond. Het is altijd de strijd aangegaan.



Coach Nicky Hayen heeft ook elke keer een ander strijdplan voorgelegd en dat heeft toch vaak gewerkt. Drie overwinningen, 2 gelijke spelen en 3 nederlagen. Ik denk dat dat een mooi scenario is dat Club Brugge heeft geschreven.



Want als je eens gaat bekijken wie er allemaal bij die top 24 zit: van de groep van Club Brugge hebben 7 van de 8 zich geplaatst. Alleen Sturm Graz viel uit de boot. Dat wil toch zeggen dat de tegenstanders van Club Brugge geen meelopertjes waren.

7 van de 8 namen uit de groep van Club Brugge hebben zich geplaatst voor de top 24. Dat wil zeggen dat het toch geen meelopertjes waren. Tom Boudeweel

Dat ze 2 jaar geleden doorstootten, vond ik ook heel sterk, omdat ze toen toch tegen Atletico Madrid, Porto en Leverkusen speelden. Dat zijn op zich grote namen in het Europese voetbal.



Maar ik herinner me van toen nog dat Porto niet op z'n best was, dat Leverkusen in een crisis zat.



Je zou kunnen zeggen dat in dit nieuwe systeem met 7 verschillende tegenstanders - en dat zijn ook niet allemaal de minste - dit dan toch net dat stapje hoger is om bij de top 24 te eindigen. Er zijn immers ook 12 ploegen uitgegaan.

De Ketelaere

Club weet morgen tegen wie het in de play-offs voor de 1/8e finales uitgeloot wordt: Atalanta of Dortmund. Zijn dat haalbare kaarten? Neen, omdat ze veel meer kwaliteit hebben en een grotere club zijn.;



Tegen Dortmund heeft Club in de openingsmatch van deze Champions League gespeeld. Dat is lang goed gegaan, alleen hebben ze er in het slotkwartier nog 3 in het mandje gekregen. Het werd 0-3 in Jan Breydel.



Als je een van de twee moet kiezen, zou ik naargelang kwaliteit Dortmund kiezen. Atalanta kennen we misschien minder goed en daar heeft Club nog niet tegen gespeeld. Het is echt wel een sterke ploeg in de Italiaanse competitie.



Maar als je Club en zijn supporters zou laten kiezen, zouden die toch wel voor Atalanta gaan. Ten eerste omdat daar ene Charles De Ketelaere speelt. Die is opgegroeid in de schaduw van het Brugse stadion en heeft voor Club Brugge gespeeld.



En ten tweede heb je deze campagne al eens tegen Dortmund gespeeld. En ook al 4 jaar en 6 jaar geleden. Dat heb je dan toch allemaal al eens gezien.



Ik denk dat het leuk is voor de supporters van Club Brugge om eens naar Bergamo te reizen. Dat hebben ze nog niet gedaan.