Minutenlang tuurden ze nog angstig op een telefoon: reconstructie van de rollercoasteravond van Club Brugge

do 30 januari 2025 00:24

Wie had er gedacht dat het tot de laatste snik nog zó spannend zou zijn? Op de slotspeeldag van de League Phase van de Champions League hebben ze bij Club Brugge elke emotie gevoeld. De avond kon eigenlijk niet mooier beginnen, maar de grens tussen hoop en wanhoop zou in het slot toch nog flinterdun worden. Het relaas van de rollercoasteravond van Club Brugge.

21:00 - Club Brugge begint virtueel als 20e



Hoogspanning in het Etihad Stadium bij het eerste fluitsignaal. Club Brugge kijkt in de ogen van een Manchester City dat móét winnen, maar ook zelf is blauw-zwart nog niet zeker van de kwalificatie. Met nog zes ploegen hijgend in hun nek beginnen de Bruggelingen deze allesbeslissende avond op plek 20 - virtueel is het op dat moment zeker van de gedroomde tussenronde. Alleen, Club moet minstens vier van deze ploegen achter zich laten: Benfica, Sporting, PSG, Stuttgart, Dinamo Zagreb (op doelpuntensaldo) of Manchester City zelf.



21:06 - Club Brugge zakt naar 21e plaats De grootste vrees van Club vooraf was een mogelijke salonremise tussen Stuttgart en PSG, die bij een puntendeling beide over Club Brugge naar de volgende ronde zouden springen. Maar al snel vegen de Parijzenaars alle twijfels van tafel. Na een vliegende start zorgt Bradley Barcola na amper 6 minuten al voor de 0-1.



Hoewel Club op deze manier een plekje moet prijsgeven aan PSG, houdt het al zeker Stuttgart achter zich.

21:16 - Club Brugge zakt naar 22e plaats Goed begonnen, is half gewonnen? Jawel hoor, een tiental minuten later stijgt er plots opnieuw gejuich op uit het uitvak in het Etihad Stadium. Hoewel Club zelf nog niet gescoord heeft tegen City, zorgt PSG weer voor goed nieuws: 0-2. Een gouden zaak voor Club Brugge - dat stiekem al een boeketje bloemen met afzender "Parijs" laat samenstellen.

Want, zo moet Club niet beginnen te rekenen wanneer er ook beweging is in de andere cruciale duels. Het ziet met Benfica en Dinamo Zagreb twee rechtstreekse concurrenten op haast exact hetzelfde moment op voorsprong komen, maar ook Bologna zorgt voor hoopgevend goaltje tegen Sporting.



Zo ziet Club Benfica wel over zich springen, maar belangrijker: Sporting en Stuttgart houden ze virtueel achter hen, en ook Dinamo Zagreb blijft ondanks het gelijke aantal punten (maar met een minder goed doelpuntensaldo) net onder Club.

21:45 - Club Brugge knalt naar de 14e plaats En net voor de rust lijkt het droomscenario voor Club Brugge zich helemaal te voltrekken. PSG scoort zijn derde en ook blauw-zwart zelf doet het tegen City. Na een goede tegenaanval prikt de meegelopen Raphael Onyedika de 0-1 binnen. Plots is Club Brugge 14e in de stand en droomt het al luidop van de volgende ronde.

22:10 tot 22:20 - Club Brugge zakt weer naar 23e plaats Toch zou het voor Club Brugge nog bang afwachten zijn tot de allerlaatste snik. Want hoe positief de eerste helft zich ontwikkelde, zo angstvallig werd de ontknoping na de rust.



Op tien minuten tijd gaat City - zowel in de wedstrijd als het algemene klassement - op en over Club Brugge, dat abrupt van de 14e naar de 23e plaats valt. Op dat moment mag slechts een van de volgende ploegen nog voorbij blauw-zwart: Sporting, Stuttgart of Dinamo Zagreb.



De tussenstanden:

Sporting - Bologna: 0-1

Stuttgart - PSG: 0-4

Dinamo Zagreb - AC Milan: 2-1

22:38 - Club Brugge op de rand van de afgrond En tien minuten voor het einde krijgt Club opnieuw een dubbele opdoffer te verwerken. Het slikt nog een goal tegen City (3-1) en ook Sporting maakt de gelijkmaker tegen Bologna. Zo zakt Club opnieuw een plek weg in de stand. Het staat nu als 24e net boven de kwalificatiestreep, maar het deelt die plek wel nog steeds met Dinamo Zagreb - de enige ploeg die Club nog in gevaar kan brengen. Wat nu? Iedereen in het uitvak van het Etihad Stadium heeft inmiddels zijn gsm met het virtuele klassement in zijn hand. Het is voor de supporters even zoeken, maar in het doelpuntensaldo vinden de Bruggelingen troost: met nog tien minuten (en extra tijd) op de klok, doet Club drie goals beter.