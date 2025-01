OVERZICHT: Wie zijn straks de (potentiële) tegenstanders van de vijf Belgische clubs?

Club Brugge in de Champions League

Als blauw-zwart die play-offs overleeft, staat het in de achtste finales tegen Aston Villa of Rijsel. De loting gebeurt vrijdag om 12 uur en is LIVE te volgen op Sporza.

Anderlecht en Union in de Europa League

Anderlecht heeft zijn rechtstreekse ticket voor de achtste finales nog vergooid tegen Hoffenheim. Het moet als nummer 10 uit de Europa League nog een tussenronde afwerken tegen Twente (Nederland) of Fenerbahçe (Turkije). In een eventuele achtste finale wacht dan Olympiakos of Rangers.





Ook Union moet barrages spelen om naar de achtste finales te mogen. De Brusselaars komen uit tegen FCSB (Roemenië) of Ajax (Nederland). Eintracht Frankfurt of Olympique Lyon zijn de mogelijke tegenstanders in de achtste finales.

De wedstrijden in de tussenronde zijn op 13 en 20 februari. Volg de loting vrijdag om 13 uur LIVE op Sporza.