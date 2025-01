Club Brugge ontmoet Atalanta en Charles De Ketelaere, ook kraker City-Real Madrid in tussenronde Champions League

Club Brugge mag Charles De Ketelaere weer verwelkomen op Jan Breydel. Club is in de tussenronde van de Champions League namelijk gekoppeld aan Atalanta, de Italiaanse werkgever van zijn ex-speler. Bij de andere affiches is Manchester City-Real Madrid de absolute blockbuster. De heenmatchen worden op 11 en 12 februari gespeeld, de returns een week later. Club speelt eerst thuis.