Club Brugge-CEO Madou wil "kern samenhouden" met CL-miljoenen: "Maar ook stadion wordt enorme investering"

do 30 januari 2025 13:24

Met de kwalificatie voor de knock-outfase in de Champions League heeft Club Brugge zijn eerste grote doel van het seizoen behaald. CEO Bob Madou maakt trots de tussenbalans op. "We zijn voldoende gestoffeerd om op drie fronten te blijven meestrijden."

Het was spannend tot de laatste seconde, maar Club Brugge kon zich woensdag voor de tweede keer in drie jaar tijd plaatsen voor de knock-outfase van de Champions League. Na een gezamenlijk diner in Manchester en een (korte?) nacht reisde blauw-zwart donderdag terug richting België. "Of het bij de spelers laat is geworden? Ze gaan het me denk ik niet vertellen", lachte een tevreden CEO Bob Madou vlak voor de terugvlucht. "Of deze kwalificatie straffer is dan twee jaar geleden? Ik denk dat de twee formats moeilijk te vergelijken zijn. Het was een absoluut doel dit seizoen om bij die top 24 te zijn. Die competitiefase liegt ook niet, als je de tabel bekijkt. Op Sturm Graz na zijn al onze tegenstanders ook gekwalificeerd. Dat toont hoe moeilijk onze loting was." Na de 3-1 mochten zowel Manchester City als Club vieren. Beide teams deelden samen in de vreugde, het wederzijdse respect was groot tussen de Engelse en Belgische landskampioen.

We voelden veel respect van City. We hebben het afgelopen decennium ook getoond dat we meedoen in Europa. Bob Madou, CEO Club Brugge

"Wij waren de avond voor de wedstrijd al uitgenodigd door de CEO om met het management van City over voetbal te spreken en samen te dineren", zegt Madou. "Daar voelden we heel veel respect. We hebben het afgelopen decennium ook getoond dat we meedoen in Europa."

In de tussenronde wacht nu Dortmund of Atalanta. Waar liggen de ambities van Club? "We zullen altijd met durf, ambitie en lef aan wedstrijden beginnen. Dat hebben we in de competitiefase getoond en zullen we ook in de volgende ronde doen. Maar de kalender is ontzettend druk, we gaan dan ook geen grote voorafnames doen."

Het wederzijdse respect tussen City en Club was groot.

Niet gek doen

Financieel is deze Europese jaargang opnieuw een voltreffer voor Club Brugge. De landskampioen ving al zo'n 50 miljoen euro in zijn mandje. Waar gaan die extra fondsen straks naartoe?

"Eerst en vooral moet je een kern kunnen samenstellen om competitief te zijn in de Champions League", duidt Madou. "We proberen dat geld dan ook goed te beheren en op het juiste moment het team te versterken."

"Of er nu ook meer interesse komt voor onze spelers? We hebben beslist om de telefoon van Davy (Rigaux, Director of Football, red.) af te leggen tot maandagavond. Nee goed, interesse is er altijd. Dat is een gevolg van de goede prestaties van die spelers. Maar we willen natuurlijk onze kern samenhouden."

Zal Club zich deze wintermercato zelf nog versterken? "Met Vince Osuji hebben we al een transfer gedaan met het oog op de toekomst. Ik denk dat onze kern voldoende gestoffeerd is om mee te blijven spelen op drie fronten." "Er kunnen natuurlijk altijd momenten zijn waarop er opportuniteiten zich voordoen", gaat Madou verder. "Maar we gaan niet gek doen als dat niet nodig is."

Club-smaakmakers Onyedika en Ordoñez zijn allebei grof wild op de transfermarkt.

Stadiondossier

De vele Champions League-miljoenen moeten Club ook helpen om straks het langverwachte nieuwe stadion te bouwen. Al is het nog maar de vraag of en wanneer dat stadion er zal komen.

"Het spreekt voor zich dat ons stadiondossier en de financiering ervan, waarvan we hopen dat dat deze zomer in een stroomversnelling komt, een ongelooflijk grote investering zal zijn. Ook een die absoluut nodig is om onze fans het comfort te bieden dat ze verdienen."

Club heeft al een poos een omgevingsvergunning gekregen, maar door aanhoudend protest van buurtbewoners blijft het dossier aanslepen. Wanneer komt er witte rook?

"We weten het niet", aldus Madou. "Het ligt nu in de handen van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. We kunnen alleen maar geduldig wachten op de finale uitspraak. We hopen die ergens in de zomer te vernemen."